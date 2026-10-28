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Мюнхен приветства топло Хари Кейн - първата "Златна топка" на Байерн от 45 години, за първия му мач след церемонията, на която бе награден като играч №1 в света за миналия сезон.
Английската деветка се появи преди срещата с Магдебург за Купата на Германия и обра овациите, а после изобщо дори не влезе в игра. Нямаше и нужда.
Байерн прегази втородивизионния съперник с 6:1, като вкараха Майкъл Олисе (2), Алфонсо Дейвис, Сайбари, Браун, Дайбер ...
Баварците се забавляваха и са на осминафинал.
Динамо Дрезден елиминира елитния Шалке с 2:0, а голямото шоу бе между Фрайбург и Волфсбург - 3:2.
Спортът е повече от резултат
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Леверкузен разби с 5:2 Нюрнберг в друг интересен мач от кръга.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.