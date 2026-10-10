Христо Крушарски все още е собственик, но е спрял финансирането на клуба

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Един от традиционните клубове в родния футбол - пловдивският Локомотив, се намира в доста тревожно състояние след оттеглянето на президента Христо Крушарски.

Бизнесменът не се е оттеглил официално, защото акциите все още са негова собственост, но той вече не участва във финансирането и оперативната дейност на клуба.

Към момента се водят разговори със заинтересовани лица за придобиването на акциите, но ситуацията остава сложна и притеснителна.

Именно заради това от клуба призоваха феновете за подкрепа, а те отговориха със спирането на своя бойкот.

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Припомняме, че като част от своята война срещу Христо Крушарски феновете на "смърфовете" бойкотираха последното домакинство срещу ЦСКА преди паузата за национални отбори, но сега обявиха край на бойкота и призоваха за мощна подкрепа срещу столичния Локомотив.

Самият клуб излезе с разяснение за притеснителната ситуация и написа:

"Уважаеми локомотивци, В продължение на предходното ни изявление и предвид въпросите, които продължават да вълнуват черно-бялата общност, считаме за необходимо да внесем допълнителна яснота относно настоящото функциониране на ПФК Локомотив Пловдив и усилията за осигуряване на неговата издръжка. Както вече беше обявено, г-н Христо Крушарски се е оттеглил от финансирането и оперативната дейност на клуба. Въпросът със собствеността върху акциите остава отворен, като към настоящия момент се водят разговори със заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването им. В тази ситуация държим да подчертаем нещо изключително важно - приходите от продажбата на билети за домакинските срещи и останалите постъпления от дейността на клуба са предназначени за текущата издръжка и ежедневните нужди на ПФК Локомотив Пловдив. Искаме всеки привърженик да знае, че средствата, които постъпват от подкрепата на феновете, остават в полза на клуба и са от съществено значение за покриването на неговите текущи разходи. В настоящия момент всеки закупен билет има реален принос за нормалното функциониране на Локомотив. Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик, нито да подценяваме трудностите, пред които сме изправени. Можем обаче да уверим всички, че се полагат усилия за осигуряване на необходимите средства и за намиране на устойчиво решение за бъдещето на клуба. Наясно сме, че доверието не се печели с думи, а с действия. Затова ще продължим да поддържаме открит диалог с черно-бялата общност и да бъдем максимално прозрачни относно ситуацията. През годините привържениците на Локомотив неведнъж са доказвали, че в най-трудните моменти клубът може да разчита на тях. Не приемаме тази подкрепа за даденост. Днес повече от всякога е необходимо да бъдем единни, защото всеки билет, всяко присъствие на стадиона и всяка форма на подкрепа са пряка помощ за самия Локомотив".

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