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Станаха ясни стартовите състави на България и Исландия за мача от Лига на нациите. Двубоят на стадион "Христо Ботев" в Пловдив започва в 21:45 часа.

Селекционерът Атанас Рибарски залага на Даниел Наумов на вратата, а пред него карето в защита включва Йоан Стоянов, Стефан Велков, Емил Ценов и Християн Петров. Пред тях в ролята на опорни полузащитници ще действат Андриан Краев и Илия Груев, а Лукас Петков, Георги Русев и Кристиян Балов ще подпомагат централния нападател Атанас Илиев.

България е на трето място с 4 точки, а исландците са лидери с 8.

Стартовите състави:

България: 1. Даниел Наумов, 22. Йоан Стоянов, 13. Стефан Велков, 3. Емил Ценов, 6. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев, 20. Лукас Петков, 11. Георги Русев, 7. Кристиян Балов, 9. Атанас Илиев.

Исландия: 12. Валдимарсон, 2. Томасон, 3. Гретарсон, 4. Палсон, 7. Харалдсон, 8. Йоханесон, 9. Оскарсон, 15. Игнасон, 16. Тордарсон, 19. Елертсон, 22. Гудьонсен.

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