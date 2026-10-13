817 Снимка: Bulphoto

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз излезе с поредната си доза глоби след кръга в Първа лига.

Елитната ни дивизия се завърна след дългата международна пауза с глоби на обща стойност от 11 205 евро.

Глоби отнасят общо седем отбора, а най-голям дял е за шампиона Левски, който имаше гостуване на стадион "Тича" във Варна, спечелено с 2:0.

"Сините" ще платят 2715 евро, а 2560 от тях са заради възпламеняване на бомбички.

Ето и всички глоби на Дисципа:

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки след приключване на церемонията, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли и димки довели до еднократно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли след приключване на церемонията, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За използване на обиден жест след края на срещата, на основание чл. 34, ал.1, т.5, т.9, предложение 4 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва Емил Людмилов Варадинов - треньор на вратарите на ФК "ЦСКА 1948" гр. София със забрана за изпълняване на функции за 2 срещи с глоба в размер на 1550 евро.

За неуважително отношение към противниковия отбор - не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.