Надежда за Локо (Пловдив), съобщиха за сериозни разговори с нови собственици
Но същевременно има и призива за подкрепа от феновете
Локомотив (Пловдив) съобщи посредством официалната си страница във "Фейсбук", че в момента се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици, след като Христо Крушарски обяви, че приключва с "черно-белите".
Първа лига
Всичко обаче е още в ранен етап и от клуба не споделиха допълнителни подробности, тъй като все още няма конкретно развитие. И в същото време призоваха феновете на Локо да продължават да помагат за спасението на клуба.
Ето цялото съобщение:
"Уважаеми локомотивци,
Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив.
Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.
На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие. При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно "черно-бялата" общност чрез официалните канали на клуба.
В същото време призоваваме всички локомотивци да продължат да подкрепят ПФК Локомотив в този важен за неговото бъдеще момент.
На този етап всеки може да помогне за спасяването на клуба чрез четири активни инициативи:
1. Закупуване на абонаментна карта.
2. Участие в търговете, организирани от Фенклуб Локомотив Пловдив.
3. Закупуване на дарителски билет чрез Eventim.
4. Директно дарение по банковата сметка:
Титуляр: Сдружение Магията На Пловдив
Банка: International Asset Bank
IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01
BIC: IABGBGSF
Валута: EUR
Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив
Благодарим на всички, които застават зад Локомотив и доказват, че клубът никога не е сам!
Само Локо!"