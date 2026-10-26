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Масимилиано Алегри няма да може да води Наполи от скамейката в следващите два мача на клуба. Треньорът бе наказан със спиране на правата заради тирадата си към съдиите в края на двубоя срещу Рома в събота вечер на стадион "Диего Армандо Марадона", в който столичани взеха точка след гол в предпоследната минута на редовното време.

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Тогава Алегри побесня и се нахвърли върху съдиите, а в Италия съобщават, че именно обидите към официалните лица са натежали и той е санкциониран за две срещи, а не за една, каквато е стандартната санкция за червен картон.

Алегри получи такъв в продължението на въпросния мач, като съществува вариант наставникът да получи и допълнителна санкция заради изказванията си след края на двубоя.

Явно афектиран от случилото се на терена, бившият треньор на Ювентус и Милан заяви, че през миналия сезон на Рома "е било дадено правото да играят в Шампионска лига" за сметка на "росонерите", които в онзи момент бяха водени именно от него.

Милан завърши на пето място със 70 точки, а Комо (71) и Рома (73) бяха двата тима пред миланския гранд в класирането. Но специалистът явно забравя, че в последния кръг на въпросния сезон неговия отбор загуби у дома от Каляри, докато Комо и Рома взеха своите срещи.

Наказанието си Алегри ще изтърпи в двубоите срещу Монца в сряда и Ювентус в неделя.

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