Това е санкцията за изгонването му в двубоя срещу Тенерифе на 2 ноември, когато стражът влезе остро в тялото на съперниковия футболист Хесус де Мигел.
Както целият свят вече знае, часове по-късно нападателят издъхна в болница и кончината му смрази футбола.
В официалното решение се подчертава, че 12 мача е максималната възможна санкция за такова нарушение. Главният рефер Мануел Анхел Перес Ернандес е вписал в протокола, че Овоно е използвал прекомерна сила при игровата ситуация.
В същото време 25-годишният вратар не е тренирал с отбора си от инцидента така или иначе, като е изпаднал в депресивно състояние и е получил право от клуба да отсъства, колкото дълго прецени.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Очевидно няма да играе в следващите 12 седмици, но медии в страната пишат, че обмисля дори отказване от футбола след трагедията.