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Новото име в националния отбор на България Симеон Шишков ще трябва да почака за дебюта си.

Национален отбор

20-годишният защитник на Лудогорец няма да бъде на разположение на селекционера Атанас Рибарски за мача с Исландия в петък в Лига на нациите. Причината е получен червен картон в срещата с Шотландия от изминалия цикъл на младежите. Британците ни биха с 2:0 в Пазарджик на 6 октомври, а бранителят ни бе изгонен. Оказа се, че наказанието важи за всички двубои под администрация на УЕФА, а това означава, че няма как да играе срещу Исландия.

Младият футболист получава първата си повикавателна за мъжкия тим, след като се наложи през сезона като титуляр в клуба си. Отчасти и заради правилото на БФС, което задължава включването на българин до 23-годишна възраст, Лудогорец му даде шанс. А Шишков го използва по най-добрия начин.

В първенството младият защитник изигра 12 мача, записвайки 2 асистенции.

След мача с Исландия в Пловдив, на мъжкия тим на България предстои гостуване на Естония на 16-ти. Именно там вече защитникът би могъл да получи дебют.

Националите са трети в четвърта група на лига "C" с актив от 4 точки. За да спечелим групата ще трябва да спечелим и двата оставащи двубоя.

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