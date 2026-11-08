Наполи и Лацио завършиха 1:1 на стадион "Диего Армандо Марадона" в среща от 11-ия кръг на италианската Серия А. Давиде Фратези изведе гостите напред в 28-ата минута, а автогол на Алфонсо Педраса в 48-ата възстанови равенството. Двата отбора си размениха инициативата и редица опасни положения, но силните изяви на вратарите и пропуските пред двете врати оставиха двубоя без победител.
Резултатът прекъсна серията на Лацио от шест поредни шампионатни победи, но тимът на Дженаро Гатузо запази първото място и остана непобеден. Наполи пък избегна трето последователно поражение във всички турнири след загубите от Ювентус с 0:2 и от Порто с 1:4. Домакините показаха реакция след почивката, когато бяха по-близо и до пълния обрат.
След равенството Лацио събра 29 точки от девет победи и две равенства. Към края на двубоя римляните водеха с две точки пред Рома и с четири пред Интер, който тепърва трябваше да играе с Комо. Наполи достигна 15 точки и заемаше десетото място, на точка зад Каляри и на две зад Ювентус и Болоня.
След паузата за националните отбори и двата тима отново ще бъдат домакини. На 21 ноември Лацио приема Лече от 16:00 часа българско време, а същата вечер Наполи посреща Торино от 21:45 часа.