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Напрежение между български и полски фенове беляза началото на мача Левски - Ягелония в Лига Европа тази вечер на Националния стадион "Васил Левски".

"Левски"

"Сини" привърженици и такива на гостите се опитаха да се срещнат и сбият на оградата между секторите "Г" и "В", но не успяха да стигнат до пряк сблъсък.

Огражденията издържаха, а и намесата на стюарди и полиция бе навременна.

Няколкостотин поляци пристигнаха в София за мача и са настанени в сектор "Г" на стадиона.

Срещата започна в 19:45 часа и върви при 0:0.

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