Напрежение на "Васил Левски" между левскари и полски фенове
Началото на мача в Лига Европа бе интересно и на трибуните, но до сблъсък не се стигна
Напрежение между български и полски фенове беляза началото на мача Левски - Ягелония в Лига Европа тази вечер на Националния стадион "Васил Левски".
"Левски"
"Сини" привърженици и такива на гостите се опитаха да се срещнат и сбият на оградата между секторите "Г" и "В", но не успяха да стигнат до пряк сблъсък.
Огражденията издържаха, а и намесата на стюарди и полиция бе навременна.
Няколкостотин поляци пристигнаха в София за мача и са настанени в сектор "Г" на стадиона.
Срещата започна в 19:45 часа и върви при 0:0.