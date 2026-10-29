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Дунав е отпуснал само 650 билета за запалянковци на Левски, които искат да изгледат на трибуните двубоя между двата тима от 14-ия кръг на efbet Лига, който е в събота от 16:30 часа в Русе.
Това стана ясно от съобщение на "сините", въпреки че заявките за талони са значително повече.
Ето какво информират от "Герена":
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"Левскари,
билетите за двубоя от 14-ия кръг на Първа лига срещу "Дунав" са в продажба. Те могат да бъдат закупени онлайн от ТУК, като се избира опция "Гостуващи фенове".
Пропуски за мача се продават и на централната каса на Градския стадион в Русе от 16:00 до 20:00 часа.
Мачът е на 31 октомври, събота от 16:30 часа.
Пропуските за срещата са с цена от 12 евро и се продават до изчерпване на количествата.
В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на "Левски", която ще отвори два часа преди началото на срещата.
Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за "сините" привърженици 650 билета", гласи официалната информация от "Герена".
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.