Напрежение в съперника на "Левски": Звездата на тима разкритикува "бавните" си съотборници
Сръбският ветеран Душан Тадич не се изказа ласкаво за своите колеги
Ситуацията в лагера на следващия европейски съперник на Левски - нидерландският НЕК Ниймеген, по всичко личи е особено добра.
"Левски"
По-лошият старт на сезона от очакваното очевидно води до напрежение в редиците на скромния клуб, който през миналия сезон написа история и за първи път успя да завърши в челната тройка на местното първенство.
В четвъртък вечер НЕК приема Левски в мач от Лига Европа, а треньорът на отбора Дик Шрьодер бе принуден да разсейва информациите за напрежение в отбора.
Причината е изказването на голямата звезда на отбора - 37-годишният капитан на сръбския национален тим Душан Тадич, който не бе особено доволен от своите съотборници.
Тадич без никакво съмнение е играчът с най-впечатляваща визитка в редиците на НЕК, а някои от съотборниците му не отговарят на нивото, на което той е свикнал да играе. Или поне така се предполага от противоречивото му изказване.
В свое интервю Тади определи някои от съотборниците като бавни и като играчи, които не разчитат достатъчно бързо неговите намерения на терена.
След думите на Тадич нидерландските медии започнаха да пишат за скандали в НЕК, а това накара треньорът Шрьодер да влезе в оправдателен режим и да каже, че думите на сръбския му футболист са били извадени от контекста и не са критика към останалите в отбора.
Преди два дни НЕК направи престижно 1:1 като гост на гранда Аякс, но като цяло кампанията не се развива отлично и бронзовият медалист от миналия сезон към момента е на 11-о място в класирането с две победи, три равенства и три загуби за осем кръга.