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Майкъл Карик настоява, че няма да напусне поста си начело на Манчестър Юнайтед, въпреки че отборът му ще прекара паузата за националните отбори в зоната на изпадащите.

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Юнайтед трябваше на два пъти да заличава по два гола пасив, за да стигне до 4:4 у дома срещу Астън Вила, след като малко преди края на редовното време резултатът бе 2:4.

Това обаче не бе достатъчно, за да спести на клуба унижението да остане сред последните три отбора през следващите две седмици - най-дългият период, в който "Юнайтед" се намира там от 1986 г. насам.

Начинът, по който отборът игра и самият резултат засилват напрежението върху Карик. Това си пролича в интервюто му за Sky Sports след края на мача.

Когато репортерът Патрик Дейвисън повдигна въпроса за бъдещето му начело на тима, мениджърът на Юнайтед реагира остро.

"Какво очаквате да се случи през следващите няколко седмици? Многократно Ви питаха за бъдещето Ви. Вие самият казахте, че ако напускането Ви е най-доброто за клуба, вероятно бихте го направили...", попита Дейвисън.

"Това няма да се случи, не", отговори Карик.

Дейвисън продължи да разпитва: "Какво очаквате да се случи? Очевидно ще има някакъв разговор, нали? Вие сте футболен човек и знаете по-добре от мен"

Това накара Карик да отвърне с ирония: "Дали е така? Кажете ми вие какво мислите?", след което продължи с "Знаете каква е ситуацията - не сме спечелили достатъчно мачове. Но очаквам да продължим напред, надграждайки върху нещата, по които работим; да покажем отново много от добрите неща от днес, да изчистим някои грешки и да започнем да печелим футболни срещи".

Юнайтед няма да очаква с нетърпение края на паузата за националните отбори, тъй като веднага след нея ще трябва да се изправи срещу яростния съперник Ливърпул и то на "Анфийлд".

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