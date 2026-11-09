Мениджърът е уверен, че остава начело, въпреки че тимът му е в зоната на изпадащите

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Майкъл Карик настоява, че няма да напусне поста си начело на Манчестър Юнайтед, въпреки че отборът му ще прекара паузата за националните отбори в зоната на изпадащите.

Юнайтед трябваше на два пъти да заличава по два гола пасив, за да стигне до 4:4 у дома срещу Астън Вила, след като малко преди края на редовното време резултатът бе 2:4.

Това обаче не бе достатъчно, за да спести на клуба унижението да остане сред последните три отбора през следващите две седмици - най-дългият период, в който "Юнайтед" се намира там от 1986 г. насам.

Начинът, по който отборът игра и самият резултат засилват напрежението върху Карик. Това си пролича в интервюто му за Sky Sports след края на мача.

Когато репортерът Патрик Дейвисън повдигна въпроса за бъдещето му начело на тима, мениджърът на Юнайтед реагира остро.

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"That's not going to happen" Michael Carrick responds to the notion that he could resign as Manchester United head coach https://t.co/q1fBKSXL7l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

"Какво очаквате да се случи през следващите няколко седмици? Многократно Ви питаха за бъдещето Ви. Вие самият казахте, че ако напускането Ви е най-доброто за клуба, вероятно бихте го направили...", попита Дейвисън.

"Това няма да се случи, не", отговори Карик.

Дейвисън продължи да разпитва: "Какво очаквате да се случи? Очевидно ще има някакъв разговор, нали? Вие сте футболен човек и знаете по-добре от мен"

Това накара Карик да отвърне с ирония: "Дали е така? Кажете ми вие какво мислите?", след което продължи с "Знаете каква е ситуацията - не сме спечелили достатъчно мачове. Но очаквам да продължим напред, надграждайки върху нещата, по които работим; да покажем отново много от добрите неща от днес, да изчистим някои грешки и да започнем да печелим футболни срещи".

Юнайтед няма да очаква с нетърпение края на паузата за националните отбори, тъй като веднага след нея ще трябва да се изправи срещу яростния съперник Ливърпул и то на "Анфийлд".

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