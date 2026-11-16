Напук на информациите за напрежение: Зидан похвали Мбапе
Спецът заяви, че е доволен от нападателя при победата срещу Турция
Зинедин Зидан похвали представянето на Килиан Мбапе, който не отбеляза, но създаде множество положения срещу Турция при успеха на Франция с 2:1.
"Много съм доволен (от представянето му). Мисля, че заслужаваше да вкара два или три гола; имаше положения, вратарят направи няколко страхотни спасявания, но това е част от играта", сподели Зидан.
"Ключът е да създаваш положения, а той ги създава сам. Много ми хареса и ролята му без топката. Той изигра перфектно ролята си на капитан", добави селекционерът на "петлите".
Коментарите на Зидан идват след информации във френската преса, че взаимоотношенията му с Мбапе не са най-добрите.