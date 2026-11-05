Шампионите влизат в сблъсъка с поляците от отлична изходна позиция

779 Снимка: БТА

15-а минута, нова опасност пред вратата на домакините, но отново Вуцов е на мястото си. Гостите с лекота стигнаха до наказателното поле и острото центриране вещаеше гол, но вратарят пресече с крак.

13 минути игра, 0:0. "Сините" изнесоха играта и спечелиха първия си корнер след добра бърза атака. Сега вече пресата на поляците не работи толкова успешно.

Стартът е труден за Левски, като гостите пресират здраво и притискат българите в тяхната половина. Голям пропуск направи Кайетан Шмит, останал сам срещу Вуцов. Вратарят на "сините" спаси блестящо.

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Левски излиза срещу полския Ягелония в 19:45 часа на стадион "Васил Левски", а мача от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа ще може да наблюдавате по MAX Sport 3. Разбира се, и да го следите на живо с Dir.bg.

Съставите:

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Рейналдо.

Ягелония: Славомир Абрамович, Родриго Консейсао, Душан Стойнович, Апостолос Константопулос, Гилерме Монтоя, Хесус Имаз, Тарас Романчук, Андерс Клинге, Джереми Агбонифо, Кайетан Шмит, Ник Прелец.

Хулио Веласкес е избрал същите 11, които стартираха мача с Виктория Пилзен и го спечелиха с 2:1 преди две седмици в Чехия.

Пред родния шампион има сериозно полско предизвикателство, но и напълно преодолимо такова на фона на други имена във втория по сила турнир на УЕФА. А двубоят е ключов и заради точковия актив на Левски - "сините" имат 4 т. от първите три мача и при победа днес ще са на отлична позиция да мислят за футбол и напролет в Европа.

След тази вечер отборът на Хулио Веласкес ще има още четири срещи в основната фаза:

26 ноември Марсилия - Левски

10 декември Левски - Лилестрьом (Норвегия)

21 януари Левски - Милан

28 януари Съндърланд - Левски.

Първите осем отбора в крайното класиране отиват директно на осминафинали, а следващите 16 (9-24-о място) ще играят допълнителен плейоф в два мача, за да попаднат там.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.