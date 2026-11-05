Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

"Левски"

15-а минута, нова опасност пред вратата на домакините, но отново Вуцов е на мястото си. Гостите с лекота стигнаха до наказателното поле и острото центриране вещаеше гол, но вратарят пресече с крак.

13 минути игра, 0:0. "Сините" изнесоха играта и спечелиха първия си корнер след добра бърза атака. Сега вече пресата на поляците не работи толкова успешно.

Стартът е труден за Левски, като гостите пресират здраво и притискат българите в тяхната половина. Голям пропуск направи Кайетан Шмит, останал сам срещу Вуцов. Вратарят на "сините" спаси блестящо.

---

Левски излиза срещу полския Ягелония в 19:45 часа на стадион "Васил Левски", а мача от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа ще може да наблюдавате по MAX Sport 3. Разбира се, и да го следите на живо с Dir.bg.

Съставите:

Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Рейналдо.

Ягелония: Славомир Абрамович, Родриго Консейсао, Душан Стойнович, Апостолос Константопулос, Гилерме Монтоя, Хесус Имаз, Тарас Романчук, Андерс Клинге, Джереми Агбонифо, Кайетан Шмит, Ник Прелец.

Хулио Веласкес е избрал същите 11, които стартираха мача с Виктория Пилзен и го спечелиха с 2:1 преди две седмици в Чехия.

Пред родния шампион има сериозно полско предизвикателство, но и напълно преодолимо такова на фона на други имена във втория по сила турнир на УЕФА. А двубоят е ключов и заради точковия актив на Левски - "сините" имат 4 т. от първите три мача и при победа днес ще са на отлична позиция да мислят за футбол и напролет в Европа.

След тази вечер отборът на Хулио Веласкес ще има още четири срещи в основната фаза:

26 ноември Марсилия - Левски

10 декември Левски - Лилестрьом (Норвегия)

21 януари Левски - Милан

28 януари Съндърланд - Левски.

Първите осем отбора в крайното класиране отиват директно на осминафинали, а следващите 16 (9-24-о място) ще играят допълнителен плейоф в два мача, за да попаднат там.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
29481
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6952
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя Бизнес
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя
17312
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
5830
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2920
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
2273
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2549
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
765
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
453