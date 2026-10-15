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Левски завърши наравно 1:1 като гост на нидерландския НЕК Ниймеген и взе първи точки в основната фаза на Лига Европа.

"Левски"

За "сините" това бе първа от седем визити в историята им в Нидерландия, която не завършва със загуба, а родният шампион дори трябва да съжалява, че не се поздрави с победата.

Макар отборът на НЕК да е всеизвестен с атакуващия си стил на игра, днес Левски успя почти напълно да го парира и да реагира с контраатаки, а това направи мачът равностоен и интригуващ до последния миг.

Грешка на Светослав Вуцов бе моментът през втората част, който позволи на НЕК да изравни, но трябва да отчетем, че намесите на родния страж бяха и факторът, който не позволяваха на домакините в днешния мач да стигнат до гола по-рано.

Така Левски взе първи точки в Лига Европа, а същото важи и за отбора на НЕК, който започна кампанията с 0:5 от Ювентус като гост.

Снимка: Фейсбук, Левски

Домакините показаха запазената си марка още с началните минути и бързо притиснаха Левски с прославилата се из цяла Европа своя висока преса.

НЕК спокойно можеше да поведе в тези начални 20 минути, но Левски се защитаваше отлична, а и Светослав Вуцов веднъж се намеси решаващо.

Началният домакински натиск премина и това даде самочувствие на Левски, като родният шампион започна да разиграва далеч по-спокойно и организираше своите контраатаки - оръжието, за което бе пределно ясно на всички, че ще разчита.

Именно с такава ситуация Левски за първи път се разписа в мача чрез Евертон Бала, но минимална засада на асистента Сержиньо при зародижа на атаката отмениха попадението след намесата на ВАР.

Снимка: Фейсбук, Левски

И все пак опасните контраатаки на Левски дадоха своя резултат, защото в 35-ата минута "сините" поведоха, а този път нямаше какво да отмени гола.

Светльо Вуцов се оказа асистент, а Рейналдо отлично се пребори за топката и вкара за 1:0 в поза на Левски - резултат, който се запази до почивката.

След нея обаче НЕК предложи убийствен натиск, който Левски едва удържаше, а намесите на Светослав Вуцов се оказваха решаващи.

Това обаче не бе първият случай, в който героят се оказва грешник, защото 64-ата минута именно Вуцов нелепо подаде топката на нидерландския капитан Шери и той нямаше как да не се възползва за 1:1.

И двата отбора могат да съжаляват, че не стигнаха до победата, защото Левски изпусна абсолютно чисто положение чрез Армстронг Око-Флекс, а пък НЕК имаше своите шансове, които "грешникът" Вуцов отрази.

Логично и закономерно 1:1 в Ниймеген.

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