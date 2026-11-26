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Нова дузпа за Олимпик: В самото начало на втората част Алекс Сентейес позволи на Абдалах да го надбяга и леко го закачи, а френското крило се хвърли атрактивно в наказатленото поле и получи дузпа. Зад топката отново застана Амин Гури, който надменно опита да прехвърли Светослав Вуцов и не сполучи.

Полувреме: Марсилия се оттегля с гол аванс на почивката, възползвайки се от единствената неточност в "синята" отбрана, довела до дузпа. Левски също имаше своите шансове, но Рейналдо пропусна от отлична позиция, а Мехди Мубарик уцели греда с шут от дистанция.

Греда за Левски: От последвалия корнер се стигна до избита топка, която Мехди Мубариик насочи към вратата, но горната греда лиши "сините" от гол.

Шанс за Левски: "Сините" дочакаха своя шанс в 34-ата минута, когато Рейналдо отново показа страхотната си скорост и се откъсна зад отбраната, но диагоналният му шут бе избит от вратаря на Марсилия.

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ГОЛ за Марсилия: В 27-ата минута на мача в едно от първите си опасни атаки домакините си спечелиха дузпа, след като Алдаир задържа Анхел Гомеш в наказателното поле. Зад топката застана голмайсторът на французите Амин Гури, който не сбърка за 1:0.

Грозни сцени на "Велодром": Коментаторът на "MAX Sport 3" Ясен Деянов успя да се включи от стадиона с над 10-минутно закъснение и внесе яснота около грозните сцени, предшествали мача. Оказа се, че около 200-300 ултраси на Олимпик необезспокоявано са успели да отидат до сектора с гости и са атакували родните фенове, създавайки истински хаос по трибуните.

Проблеми преди началото: В минутите преди първия съдийски сигнал част от агитката на Марсилия се е насочила към сектора с гостуващи фенове, което доведе до смут по трибуните. Имаше вероятност началото на мача да се забави с няколко минути, но в крайна сметка не се стигна до такъв сценарий.

Левски гостува на френския гранд Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Очаквано или не, родният шампион влиза в този сблъсък от по-добрата позиция спрямо по-именития си опонент и има четири спечелени точки в повече.

Предвид факта, че среща гранд от топ 5 първенство на Европа, при това на неговия терен, за Левски този мач е бонус и "сините" могат само да спечелят от него, а евентуално поражение със сигурност няма да доведе до трагедии.

При Олимпик обаче ситуацията е доста по-различна и след само една победа от четири мача в Лига Европа, французите нямат друга алтернатива освен победата.

Ето и съставите на двата отбора:

Олимпик Марсилия: Джефри де Лан, Келиян Абдалах, СиДжей Игън-Райли, Найеф Агер, Улисес Гарсия, Пиер-Емил Хьойберг, Химад Абдели, Анхел Гомеш, Кейлиан Абдалах, Игор Пайшао, Амин Гури

ЛЕВСКИ: Светослав Вуцов, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиян Макун, Алдаир, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо

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