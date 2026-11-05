Лидерът в Гърция приема българския носител на купата в Лигата на конференциите

959 Снимка: facebook.com/cskasofiaofficial

44-а минута - 1:1! СТРАХОТЕН ОТГОВОР ОТ ЦСКА!

Диниш Алмейда заби топката във вратата след корнер, засичайки я от въздуха с десния крак в мрежата. Това смълча стадиона, освен втория му етаж, където са настанени над 2000 фенове на ЦСКА.

41-ва минута - 1:0 ЗА ПАНАТИНАЙКОС. Логично. След десетина минути на опасности пред вратата на ЦСКА, попадението идва. Поредни досадни грешки в защита отляво позволиха на Давиде Калабрия да получи топката сам срещу вратаря и той не сбърка.

40-а минута, все още 0:0, но ЦСКА има късмет да не е допуснал гол. Няколко поредни грешки на Питас и Соле в средата на терена оставиха идеални възможности за контраатаки на ПАО, като Лапоухов направи още две отлични спасявания. Домакините обаче са близо до гола.

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29-а минута, страхотна ситуация за Панатинайкос, но Лапоухов спря останалия сам срещу него Калабрия. Най-чистото положение за домакините в мача.

18 минути игра, 0:0. Битката е много здрава, като сблъсъците изобилстват. ЦСКА имаше една добра ситуация и спасяване на вратаря след удар на Андрей Йорданов, а домакините притискат с много физика гостите и изпълниха вече няколко корнера. Ударите вече са 2-3 в рамката на вратата, показателно колко здраво и интересно започва мачът.

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ЦСКА среща Панатинайкос като гост в Атина, а срещата от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите е с начален час 22:00. Можете да я гледате по btv action, ще я следим за вас и на живо в Dir.bg.

Съставите:

Панатинайкос: Пеня, Калабрия, Де Фрай, Ван Дронгелен, Кириякопулос, Таборда, Луза, Кангва, Гарсия, Растодер, Андино

ЦСКА: Лапоухов, Пастор, Т. Иванов, Алмейда, Мартино, Гбамен, Соле, Йорданов, Сенси, Питас, Годой.

Мачът идва в момент, в който домакините са уверен лидер в първенството на Гърция, а и в европейския турни с пълен актив от 6 т. в първите им два мача. ЦСКА пък има 1 т. след загуба от Монако с 1:2 и 2:2 с датския Нордшеланд.

Срещата е ключова за амбициите на армейците, които след този двубой имат още три до края на битките в Лига на конференциите.

Ето я програмата:

26 ноември ЦСКА - Трабзонспор

10 декември КуПС Куопио (Финландия) - ЦСКА

17 декември ЦСКА - Тюн (Швейцария).

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.