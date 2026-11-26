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ЦСКА - Трабзонспор 1:1

1:0 Кабрал Лопеш, автогол 33'

1:1 Салах 69'

Мачът започна равностойно, като първият точен удар бе за Трабзонспор в осмата минута, когато Ноа Савиоло пробва рефлекса на Лапоухов и беларуският страж лесно спаси.

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В 16-ата минута Лапоухов направи още едно спасяване след удар по земя на Батиста Менди, а Пол Онуачу направи добавка във вратата, но беше в положение на засада.

В 24-ата минута Трабзонспор по чудо не поведе. Бенжамин Бохуари мина на пробив между защитниците в червено и подаде на чиста позиция на Онуачу, а Лапоухов се хвърли на плонж и спаси с крака удара по земя на нигериеца.

Малко преди да измине половин час игра ЦСКА направи хубава атака, при която Леандро Годой подаде по земя на Жоел Цварц, а той веднага отклони към вратата, но топката мина до дясната греда на Онана.

Снимка: Bulphoto

Моментът за "червените" дойде в 33-ата минута. Анджело Мартин отне на Салах и ЦСКА организира атака. Стефано Сенси центрира остро, Онана се намеси, но прати топката в краката на своите съотборници, за да може Кабрал Лопеш да я прати в собствената си врата - 1:0. Това е първи исторически гол на новия стадион.

До края на полувремето ЦСКА продължи да създава голови положения, макар не толкова сериозни. Един удар на Сенси отдалеч беше спасен от Онана, а от супер позиция Цварц не успя да уцели добре топката. Полувремето обаче беше перфектно за "червените".

Снимка: БТА

ЦСКА по изумителен начин натика съперника пред вратата му в началните минути на втората част и можеше да вкара втори гол след един удар от воле, но Онана спаси. В 51-ата минута пък с далечен удар Мартино предизвика още една намеса на камерунеца, който изби в корнер. След него Годой отклони технично на близката греда и топката срещна страничната греда. В 56-ата минута пък аржентинецът от воле предизвика нова намеса на Онана.

В 63-ата минута Онуачу направи голям пропуск за Трабзонспор, след като на чиста позиция отигра с глава много неточно. ЦСКА обаче продължи да прави страхотни атаки и в 67-ата минута удар на Жордао ключово беше блокиран.

За съжаление "червените" подцениха една ситуация в 69-ата минута и Салах беше изведен сам срещу вратаря, като нямаше как да пропусне. Отбеляза за 1:1.

ЦСКА е домакин на Трабзонспор довечера в в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата ще се предава директно по bTV Action.

Българският представител влиза в двубоя с 1 точка от първите три, след като загуби от два тима с пълен актив - Монако и Панатинайкос, и направи равенство като гост на датския Нордшеланд.

Тази вечер на новия стадион "Българска армия" идва отбор, който е със 7 поредни победи в турската Суперлига и заема второ място след Галатасарай. В неговия състав има сериозни имена на звезди - Мохамед Салах, Андре Онана, Фабиньо, Стефан Савич и други.

Трабзон вече има 6 точки в турнира и е фаворит днес, съвсем обяснимо. Дори само изчитането на състава на гостите е аргумент защо това е така.

Билетите за двубоя свършиха за часове, както бе и за откриването на арената срещу Славия. Вероятно така ще е и в следващите месеци.

ЦСКА: 21. Лапоухов, 3. Уору, 4. Алмейда, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 5. Гбамен, 7. Ебонг, 8. Сенси, 9. Годой, 10. Цварц

ТРАБЗОНСПОР: 24. Онана, 3. Менди, 8. Бушуари, 10. Салах, 20. Пина, 27. Нуаиву, 30. Онуачу, 39. Йозкаджар, 55. Кабрал, 57. Кабасакал, 70. Савиоло

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.