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Левски изигра чудесен мач и спечели първата си победа в основната фаза на Лига Европа.

"Левски"

"Сините" на Хулио Веласкес превзеха Чехия, спечелвайки с 2:1 като гост на Виктория (Пилзен) и записвайки първа победа на български отбор в тази държава в историята.

До момента нашите тимове бяха изиграли 10 двубоя, в които записаха четири равенства и шест загуби, но днес родният шампион заслужи трите точки и вече има четири след общо три изиграни двубоя в турнира.

Пред сериозна фенска подкрепа "сините" поведоха в края на първото полувреме чрез Евертон Бала. В средата на второто Виктория Пилзен изравни, но само три минути по-късно Рейналдо възстанови аванса на Левски и резултатът се запази до края със солидно представяне в защита. Активът от четири точки означава, че Левски се намира на 17-ата позиция в класирането. За Виктория това беше трето поредно поражение в турнира.

Срещата започна спокойно и с предпазливи действия от двата отбора, а първият истински шанс за гол се откри пред Виктория в 13-ата минута. Амар Мемич получи пред наказателното поле и стреля силно, но над вратата.

В 23-ата минута чехите имаха златен шанс да открият резултата, когато Денис Вишински се откъсваше сам срещу вратаря, но Алдаир го застигна и предотврати почти сигурен гол.

Две минути по-късно и Левски показа офанзивната си мощ, като направи хубава атака от ляво, а Майкон стреля по земя, за да може вратарят да отрази с крак.

След това чехите владееха по-продължително топката и бяха настоятелни, но "синята" защита се справяше. И така Левски дочака своя момент в 44-ата минута. Тобиас Палишчак направи огромна грешка и топката му бе отнета от Рейналдо. Бразилецът подаде на Евертон Бала, а той не сгреши от чиста позиция за 1:0.

Снимка: facebook: Levski

Левски пренесе добрата игра и в началото на втората част, когато Бала стреля по земя и се получи лек рикошет, който прати топката на сантиметри от дясната греда.
Важен момент дойде в 55-ата минута пред вратата на "сините". След изпълнение на ъглов удар домакините имаха сериозни претенции за игра с ръка на Марко Груич, но след гледане с ВАР такава не бе отсъдена. На нито една камера не се виждаше ясно дали трябва да има дузпа.

За съжаление в период, в който изглеждаше, че Левски играе уверено, допусна изравнителен гол от статично положение. Виктория го изигра ефикасно, като прати топката на десния фланг, а там Шейк Суаре центрира, а Кристоф Кабонго засече от въздуха и изравни за 1:1.

Левски обаче отговори светкавично - три минути по-късно. Мобарик даде феноменален пас към Майкон, който с бърза крачка стигна до аут линията и пусна топка за Рейналдо, а бразилецът добави гол към асистенцията си от по-рано -2:1!

Снимка: facebook: Levski

В 73-ата минута една от големите звезди на Левски Акрам Бурас се завърна в игра след близо 3 месеца извън терените. Той се появи на мястото на Евертон Бала.

До края на мача Левски игра много солидно в защита и не позволи на своя съперник да достигне до сериозни голови положения.

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