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Треньорът на Олимпик Марсилия Бруно Женезио говори на пресконференция преди утре да домакинства на Левски в Лига Европа.

Мачът е от 19:45 часа.

Наставникът се върна към драматичната загуба от Льо Ман през уикенда - 2:3 след 2:0 за Марсилия, но и говори за предстоящия двубой, като каза ласкави думи за българския шампион.

"Когато загубите мач и го направите при обстоятелствата, при които ние загубихме от Льо Ман, имате 24 много трудни часа за изживяване - каза Женезио. - Поставяте всичко под въпрос. Правим го ние, треньорите, правят го и играчите.

След това имаме нужда да се насочим към мача, който идва. Не можем вече да повлияем на резултата на срещата, която е свършила. Но важен е следващият двубой. Така си даваме възможност да се надяваме отново. Трябва да докажем, че сме способни да се вдигнем, това е характерно за големите отбори, за големите играчи, за големите треньори.

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Много съм внимателен как използвам статистиката, но е безспорно, че допускаме твърде много положения пред вратата си. Мисля, че трябва да имаме по-добър баланс в желанието да опитваме да изграждаме играта, по-добър баланс при фланговите ни играчи, при халфовете, в някои фази на играта. Имах треньор, който казваше за младите, че един мач при професионалистите се равнява на 20 мача в аматьорските групи. Мисля, че един мач в Лига Европа е като 10-12 мача в Лига 1. Това е голям опит, който можеш да изживееш, да натрупаш. Това може да им помогне да отговорят по-добре на очакванията, да прогресират по-бързо.

Нашите фенове винаги до момента са били зад нас. В неделя бяхме много разочаровани, бяхме разочаровани и заради тях. Мачът утре ще ни покаже какво отношение имат към нас. Имам очакване, че ще бъдат зад нас, така реагират през сезона. Не играем в най-добрия час (18:45 часа местно време - б.р.), но трябва да го приемем. Те ни давам голяма подкрепа, ред е и ние да им върнем това.

Това е европейски мач, тези двубои винаги са трудни. Показхме, че сме способни да се конкурираме с големи отбори в турнира, като например Леверкузен. Не трябва да се плашим от съперника.

Уважаваме ги, но трябва да наложим играта си. Те са отбор, който играе добре, имат добри футболисти, испански треньор, а знаем добре стила на испанците. Но имат и слабости, които ще се опитаме да използваме. За нас е предимство да играем у дома. Това ни дава сили, но трябва да сме на 100% през целия мач, за да избегнем изненади. Това е, което забравихме в неделя.

Говорихме си още преди мача с Леверкузен, че ни остават още четири мача в турнира, от които три домакинства. Това, че спечелихме в Германия, ни върна в играта. Даде ни шанс да се класираме напред в този хубав турнир. Ние имаме история с европейските турнири, която е много богата."

Кой ще победи в мача Марсилия - Левски? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.