Националът Лукас Петков и неговият Елверсберг продължават с чудесата в Бундеслигата
Последните няколко минути от мача бяха първите, които Петков пропуска през сезона
Българският национал Лукас Петков и неговият Елверсберг продължават да бъдат голямата сензация в немската Бундеслига.
Отборът, представляващ най-малкото населено място в историята на Бундеслигата, постигна нова впечатляваща победа и в началото на осмия кръг се намира на петата позиция.
Този път Елверсбег разби Майнц с 4:1, като по този начин постигна четвъртия си успех от старта на кампанията.
Родният национал Лукас Петков по традиция започна от първата минута на дясното крило и бе заменен в 88-ата минута при резултат 3:0 за своя тим.
Елверсберг вкара три попадения и реши мача още през първото полувреме, а крайният резултат 4:1 бе оформен с два бързи гола в двете врати в продължението на мача.
Любопитното е, че няколкото минути, които пропусна след смяната си бяха единствените, в които Лукас Петков не е на терена от началото на сезона.
До момента той бе играл във всеки един момент в досегашните седем мача, в които вкара два гола и направи две асистенции.
Освен това Лукас Петков игра и два пълни мача за Елверсберг в турнира за Купата, а на този етап няма изгледи титулярният му статут да се промени.