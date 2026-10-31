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Българският национал Лукас Петков и неговият Елверсберг продължават да бъдат голямата сензация в немската Бундеслига.

Отборът, представляващ най-малкото населено място в историята на Бундеслигата, постигна нова впечатляваща победа и в началото на осмия кръг се намира на петата позиция.

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Този път Елверсбег разби Майнц с 4:1, като по този начин постигна четвъртия си успех от старта на кампанията.

Родният национал Лукас Петков по традиция започна от първата минута на дясното крило и бе заменен в 88-ата минута при резултат 3:0 за своя тим.

Елверсберг вкара три попадения и реши мача още през първото полувреме, а крайният резултат 4:1 бе оформен с два бързи гола в двете врати в продължението на мача.

Любопитното е, че няколкото минути, които пропусна след смяната си бяха единствените, в които Лукас Петков не е на терена от началото на сезона.

До момента той бе играл във всеки един момент в досегашните седем мача, в които вкара два гола и направи две асистенции.

Освен това Лукас Петков игра и два пълни мача за Елверсберг в турнира за Купата, а на този етап няма изгледи титулярният му статут да се промени.

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