Националът Лукас Петков вкара в голово шоу с пет дузпи в Бундеслигата
Той откри резултата след добавка на дузпата, която сам изпусна
Българският национал Лукас Петков вкара втория си гол в немската Бундеслига.
Той откри резултата за нова зрелищна победа на своя Елверсберг, този път с 4:3 над Аугсбург у дома.
Любопитното е, че именно Аугсбург е родният клуб на Петков, за когото той записа осем мача в Бундеслигата преди няколко сезона.
Сега с доста повече опит и статут на звезда в новака Елверсбег, Лукас Петков вкара и гол и направи асистенция, а скромният клуб продължава да е приятната изненада в шампионата и след шест кръга заема шестото място.
A днешният мач между Елверсбег и Аугсбург се превърна в доста странно зрелище, защото освен седем гола, видяхме пет дузпи, две от които пропуснати.
Именно Лукас Петков се нагърби с първата дузпа още в четвъртата минута. Първият удар на родният национал бе отразен, но той вкара при добавката.
Това е второто му попадение в Бундеслигата след откриващия гол при победата над Байер Левркузен в първия кръг.
Елверсберг водеше с 3:0 в резултата до 30-ата минута, но Аугсбург върна един гол след дълго преразглеждане на дузпа и вкарването й девет минути след 45-ата.
Шоуто продължи през втората част, когато нова дузпа позволи на Аугсбург да намали до 2:3, а три минути преди края реферът отсъди нова дузпа, но ВАР я отмени.
В ответната атака Лукас Петков даде своята асистенция за Шмал за 4:2, а в продължението на мача видахме още гол и дузпа.
Първо Аугсбург вкара за 3:4, а след това Елверсберг пропиля нов наказателен удар, но това в крайна сметка не се оказа фатално.