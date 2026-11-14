Юношеският национален отбор на България до 17 години записа престижно равенство 1:1 при гостуването на връстниците си от Португалия в мач от квалификациите за Европейско първенство през 2027 година.
Антонио Перейра откри резултата в 60-ата минута, а в 74-ата влезлият като резерва Петър Петров изравни след подаване на Александър Динев.
На пейката за Португалия остана синът на голмайстор номер 1 за всички времена Кристиано Роналдо - Кристиано младши.
Точката е първа за България в групата, след като в първия мач преди два дни съставът загуби от Сърбия с 1:3.
В третия си мач от групата България ще срещне Андора на 17 ноември. Първите два отбора в крайното класиране ще продължат в Лига А на втория квалификационен кръг.
Спортът е повече от резултат
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България U17 (стартов състав): Умут Бекиров, Антон Даскалов, Томи Хаджиев, Мартин Кузманов (капитан), Витомир Тодоров, Георги Цепов, Марк Илков, Александър Никифоров, Александър Динев, Илия Антонов, Александър Сираков.