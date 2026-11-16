Падението няма край: И Естония влезе в списъка на футболните ни "душмани"
Трети пореден отбор ни победи за първи път в историята си в това издание на Лигата на нациите
След като българският национален отбор по футбол загуби за първи път в историята си срещу Люксембург и Исландия, играчите ни не пропуснаха да прибавят към тази колекция и тимът на Естония.
Национален отбор
Представителният ни тим, който за последен път бе воден от временния селекционер Атанас Рибарски, за втори път бе надигран от балтийския съперник, но този път заслужено отстъпи с 1:2 в Талин в последния си мач от Лигата на нациите.
България никога не бе губила от Естония на футбол след една победа (2:0) и две нулеви равенства в миналото, както и още едно равенство 2:2, което бе анулирано заради "черно тото".
Отборът ни изигра нов много труден за гледане мач, подобно на този с Исландия, а единствената разлика днес бе, че съперникът бе значително по-слаб от предишния. Естонците обаче показаха желание и дори можеше да ни победят с по-голям резултат. Нашият тим игра позитивно през първото полувреме, в чийто край заличи гол пасив с попадение на Светослав Ковачев, но през втората беше потресаващ и не създаде нищо в атака.
Така България завършва Лигата на нациите с актив от четири точки в шест мача - 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. На третото място сме, като оставаме пред Люксембург, който е с четири. Естония е на второ с 12 и ще играе бараж за качване в по-горна Дивизия, а Исландия печели групата с 14 точки.
Българите показаха желание в началото на мача и се настаниха за дълго в полето на съперника, като отправиха няколко удара, които бяха блокирани. Смелата им игра обаче им изигра лоша шега. След изпълнение на ъглов удар в деветата минута естонците направиха прекрасна контраатака, при която топката бе пратена напред, Роко Шейн и Патрик Кристал комбинираха, а последният ни матира с фамозен удар под гредата, след като лесно финтира Йоан Стоянов - 1:0.
Нашите опитаха да отговорят чрез добрата игра на Лукас Петков. На два пъти той пробва да изненада вратаря с удари от малък ъгъл. В първия случай стражът трудно изби, а във втория изпълнението бе неточно.
Последваха активните действия на нашия тим и те продължиха до края на полувремето. Блокираните удари започнаха да валят пред вратата на Естония, както и няколко неточни, като най-голямо желание за гол показаха Йоан Стоянов и Лукас Петков.
България заслужено изравни резултата в самия край на първото полувреме. Адриан Краев свърши чудесна работа на фланга, центрира и прати топката на главата на Димитър Велковски, който свали с глава към Светослав Ковачев. Крилото на Арда след това с диагонален удар вкара за 1:1.
За съжаление след от добрата игра на България през първата част нямаше в началото на втората. Естонците започнаха да натискат и постепенно натикаха нашия отбор в неговата половина. Червената лампичка светна в 58-ата минута, когато удар на Максим Паскотси рикошира във Велковски и мина опасно близо до гредата на Пламен Андреев.
Логичното се случи в 60-ата минута при статично положение. След центриране от фаул на Маркус Поом топката мина покрай купа от играчи и влетя в далечния ъгъл, като нито един български футболист не успя да я избие с глава - 2:1.
Резултатът дори бързо можеше да стане 3:1. В 68-ата минута. Нападателят Матиас Манилан беше изведен сам срещу вратаря и имаше много време да вземе решение, но прати удара си в тялото на Пламен Андреев. Голям пропуск.
В края на мача на два пъти естонците пропуснаха да вкарат втори гол чрез резервата Карл Мустма. При втората ситуация той пропусна да стреля, а след това направи симулация, заради която получи втори жълт картон и бе изгонен. Това обаче трудно можеше да впечатли съперника ни, който игра по-добре през цялата втора част.