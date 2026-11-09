161 Снимка: Bfunion, Facebook Team Bulgaria

За приповдигнато настроение и страхотна атмосфера говориха двама от родните национали, застанали пред медии в първия ден от лагера за заключителните мачове в Лигата на нациите.

България посреща Исландия в петък в Пловдив, а три дни по-късно гостува на Естония в последните две срещи от надпреварата, започнала катастрофално за родния тим.

Преди първата тренировка от лагера пред медиите застанаха Марин Петков и Росен Божинов, като и двамата отличиха атмосферата при временния селекционер Атанас Рибарски, който бе оставен от БФС за предстоящите две срещи.

Пред медиите Росен Божинов сподели:

"Доста позитивно е, има усмивка по лицата на футболистите, това ми е първи ден, приятно съм изненадан от ситуацията. Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни и необременени, ще покажем най-доброто в предстоящите мачове. Гоним си целта докрай, независимо от моментното класиране, можем да гоним първото място. Фокусирани сме мач за мач, искаме да подобрим играта си, да направим това, което иска треньорът. Има доста голяма подмладяваме, между другото, има доста млади лица, които се утвърдиха в отборите си, това е позитивно. С младежите не показахме най-доброто срещу Чехия, показахме добра игра срещу Португалия. Можеше сега да сме на европейски квалификации".

Неговият съотборник Марин Петков заяви:

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"Чувствам се много хубаво на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Всеки един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това нещо. Новите в отбора ще помогнат с качествата си. Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а да се фокусираме върху настоящето. Трябва да се професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник иска. В предстоящия мач трябва да излезем да играем футбол. Предните резултати не бяха позитивни. Може да сме влезли с друга нагласа, но резултатите са спрямо това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото. Нивото ни може да бъде по-високо, то това не трябва да го казваме само на приказки, а да го показваме на терена".

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