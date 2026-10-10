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ЦСКА си спомни за една от най-важните фигури в клубната история - Петър Жеков. Легендарният голмайстор трябваше да навърши 82 години днес. Вълшебния стрелец ни напусна през 2023-а, когато бе на 78 години. Жеков игра 7 години с червения екип, а освен това е бил футболист още на Димитровград и Берое.

ЦСКА

Ето какво написаха столичани:

"Днес се навършват 82 години от рождението на един от най-великите в армейската история - Петър Жеков.

Неповторимият голмайстор е първият от общо трима футболисти в цялата история на българския футбол, печелили "Златната обувка" на Европа.

С екипа на ЦСКА Вълшебния стрелец е 5-кратен шампион на България през 1969, 1971, 1972, 1973 и 1975 година и 4-кратен носител на Купата на България през 1969, 1972, 1973 и 1974 г.

Голмайстор на първенството с Берое през 1967 година с 21 гола и през 1968-а с 31 гола, както и с ЦСКА през 1969-а с 36 гола, 1970-а - 31 гола, 1972-а - 27 гола и 1973-а - 29 гола.

Носител на "Златната обувка" през 1969 г. с 36 попадения, на "Сребърната обувка" през 1970 г. и на "Бронзовата обувка" през 1973 г.

В турнира за КЕШ взима участие в 14 мача и вкарва 7 гола, за КНК има 5 мача и 2 гола.

Играе финал на олимпиадата в Мексико през 1968 г. Участва и в 1 мач от финалите на Световното първенство в Мексико през 1970 г. Носи националния екип до 1973 година, като записва общо 44 мача с 25 попадения.

Един от най-великите нападатели в историята на ЦСКА и България ще остане завинаги в сърцата ни!

Легендите не умират!"

Снимка: cska.bg

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