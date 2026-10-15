Най-старият град на Нидерландия посреща "Левски" и стотици "сини" фенове
Цял Ниймеген живее със своя НЕК
Ниймеген без никакво съмнение не е най-познатата дестинация в Нидерландия, а местният НЕК в никакъв случай не се нарежда сред най-успешните и популярни футболни клубове, но това в никакъв случай не прави града и отбора такива без историята и традиции.
"Левски"
Днес именно НЕК Ниймеген се изправя срещу родния шампион Левски в мач от основната фаза на Лига Европа, а срещата ще се проведе в най-стария град в Нидерландия.
Ниймеген гордо носи това прозвище и то не е просто мит и легенда, а факт, защото това е първото населено място по земите на днешна Нидерландия, което получава статут на град от Римската империя.
Град с 2000 години история, който днес е десети по големина в страната с около 180 хиляди души население, а част от римската му история все още може да се види като туристическа дестинация.
Разбира се, Ниймеген не е туристически град и с изключение на старата и малка на площ централна част, атракциите не са много, но жребият направи така, че стотици левскари днес ще бъдат в града, за да подкрепят любимия си тим.
Без никакво съмнение НЕК няма как да се сравнява с Левски като мащаби на фенската база. От едната страна е клуб със статут на гранд в страната си, който има подкрепа във всяка точка на България, докато от другата страна е клуб, радващ се на доста по-скромна, но пък силна подкрепа в рамките на града.
Всъщност Ниймеген живее със своя НЕК и това може да се забележи навсякъде из града. Дали из веещите се знаемана на НЕК от почти всяко заведение, през "зелено-червените" графити на много фасади, до хилядите ултрас стикери, залепени на всевъзможни места.
За феновете на НЕК последните месеци са незабравими, защото скромният им клуб за първи път успя да се нареди сред големите грандове и зае историческо трето място в класирането, изпреварвайки дори колоса Аякс.
НЕК за четвърти път се класира за евротурнирите и за първи път в квалификационните кръгове на Шампионска лига, където обаче след елиминация на Олимпиакос последва отпадане от Бодьо/Глимт и място в основната фаза на Лига Европа.
Място, където клубът от Ниймеген не е бил от 18 години насам.
Акцентът от участието е визитата на Ювентус, която премина с кошмарното 0:5 и предстоящото домакинство на Бенфика. Иначе в Ниймеген освен Левски и португалските "орли" ще дойдат още кипърския Омония и френския Рен.
За града това е истински подарък, защото НЕК е отбор, който не се е радвал на трофей, а това е голямата болка на всеки фен.
Никой не си прави илюзии, че НЕК може да се пребори някога за титлата, но пък клубът шест пъти в историята си игра финал за Купата и загуби всеки един от тях.
Факт, заради който НЕК е осмиван от противниковите фенове, а последните шести загубен финал бе преди само няколко месеца с 1:5 от АЗ Алкмаар.
Мачът тази вечер ще се играе на 12-хиялдният "Гофретщадион", за който левскарите получиха около 600 билета, а това се оказа проблем, защото желаещите бяха доста повече.
Дори в момента в Ниймеген има доста български фенове без билет за мача, надявайки се на чудо и начин за влизане на стадиона в последния момент.
"Гофретщадион" добива сегашния си модерен вид преди 26 години, но иначе на това място се е помещавал стадионът на НЕК още от 1939-а.
Арената доби световна популярно през 2021-а, когато част от едната трибуниа се срути по време на местното дерби между Витес - клуб от Арнхайм, намиращ се в непосредствена близост до Ниймеген.
За щастие никой не пострада сериозно от срутването на трибуната, но това накара НЕК да предприеме действия по реновацията на стадиона и дори леко увеличаване на неговия капацитет.