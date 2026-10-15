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Ниймеген без никакво съмнение не е най-познатата дестинация в Нидерландия, а местният НЕК в никакъв случай не се нарежда сред най-успешните и популярни футболни клубове, но това в никакъв случай не прави града и отбора такива без историята и традиции.

Днес именно НЕК Ниймеген се изправя срещу родния шампион Левски в мач от основната фаза на Лига Европа, а срещата ще се проведе в най-стария град в Нидерландия.

Ниймеген гордо носи това прозвище и то не е просто мит и легенда, а факт, защото това е първото населено място по земите на днешна Нидерландия, което получава статут на град от Римската империя.

Град с 2000 години история, който днес е десети по големина в страната с около 180 хиляди души население, а част от римската му история все още може да се види като туристическа дестинация.

Разбира се, Ниймеген не е туристически град и с изключение на старата и малка на площ централна част, атракциите не са много, но жребият направи така, че стотици левскари днес ще бъдат в града, за да подкрепят любимия си тим.

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Без никакво съмнение НЕК няма как да се сравнява с Левски като мащаби на фенската база. От едната страна е клуб със статут на гранд в страната си, който има подкрепа във всяка точка на България, докато от другата страна е клуб, радващ се на доста по-скромна, но пък силна подкрепа в рамките на града.

Всъщност Ниймеген живее със своя НЕК и това може да се забележи навсякъде из града. Дали из веещите се знаемана на НЕК от почти всяко заведение, през "зелено-червените" графити на много фасади, до хилядите ултрас стикери, залепени на всевъзможни места.

Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

За феновете на НЕК последните месеци са незабравими, защото скромният им клуб за първи път успя да се нареди сред големите грандове и зае историческо трето място в класирането, изпреварвайки дори колоса Аякс.

НЕК за четвърти път се класира за евротурнирите и за първи път в квалификационните кръгове на Шампионска лига, където обаче след елиминация на Олимпиакос последва отпадане от Бодьо/Глимт и място в основната фаза на Лига Европа.

Място, където клубът от Ниймеген не е бил от 18 години насам.

Акцентът от участието е визитата на Ювентус, която премина с кошмарното 0:5 и предстоящото домакинство на Бенфика. Иначе в Ниймеген освен Левски и португалските "орли" ще дойдат още кипърския Омония и френския Рен.

За града това е истински подарък, защото НЕК е отбор, който не се е радвал на трофей, а това е голямата болка на всеки фен.

Снимка: Венислав Кирилов Dir.bg

Никой не си прави илюзии, че НЕК може да се пребори някога за титлата, но пък клубът шест пъти в историята си игра финал за Купата и загуби всеки един от тях.

Факт, заради който НЕК е осмиван от противниковите фенове, а последните шести загубен финал бе преди само няколко месеца с 1:5 от АЗ Алкмаар.

Мачът тази вечер ще се играе на 12-хиялдният "Гофретщадион", за който левскарите получиха около 600 билета, а това се оказа проблем, защото желаещите бяха доста повече.

Дори в момента в Ниймеген има доста български фенове без билет за мача, надявайки се на чудо и начин за влизане на стадиона в последния момент.

"Гофретщадион" добива сегашния си модерен вид преди 26 години, но иначе на това място се е помещавал стадионът на НЕК още от 1939-а.

Арената доби световна популярно през 2021-а, когато част от едната трибуниа се срути по време на местното дерби между Витес - клуб от Арнхайм, намиращ се в непосредствена близост до Ниймеген.

За щастие никой не пострада сериозно от срутването на трибуната, но това накара НЕК да предприеме действия по реновацията на стадиона и дори леко увеличаване на неговия капацитет.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.