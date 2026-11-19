Зад нас по този показател са само четири от футболните "джуджета" на континента

4561 Снимка: БТА

На фона на всички класации, които в последните дни поставиха България сред футболните слабаци на Европа - нещо, което е напълно логично с оглед представянето на нашите национали в Лигата на нациите, то сякаш най-плашещата статистика е тази с посещаемостта.

България заема още по-ниско място в Европа, когато говорим за интерес към националния тим, който през тази есен бе близо до нулев, а това е още по-притеснително и от отчайващите резултати на терена.

Цифри, които ни показват, че феновете буквално се отказаха от своя отбор и той не представлява никакъв интерес за него. Неслучайно България се нарежда точно покрай "дуджетата" на континента.

За трите домакинства срещу Люксембург, Естония и Исландия в Лигата на нациите, на трибуните на стадион "Христо Ботев" са присъствали общо 6410 души според официалните данни на УЕФА.

Средно по 2137 души на мач, като над половината от фенове са присъствали на един конкретен мач - първият срещу Люксембург.

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Тогава на "Христо Ботев" имаше 4300 души, докато отчайващите цифри дойдоха три дни по-късно с 960 човека срещу Естония, както и на 13 ноември, когато 1150 човека гледаха резила срещу Исландия.

Снимка: БТА

Това поставя България на 48-о място от общо 54-те участващи отбора, но има два отбора, които трябва да изключим от тази статистика.

Единият е Беларус, който играе на неутрален терен и пред празни трибуни с логична посещаемост от 0 фена. Другият е Израел, който също играе на неутрален терен пред много ограничена бройка фенове - общо 1269 за трите мача.

Съвсем логично е да изключим тези два отбора от статистиката, защото при мачове на собствен терен цифрите щяха да са различни.

Така след България остават единствено Андора с 1615 фена, Лихтенщайн с 2126, Гибралтар с 2477 и Сан Марино с 4915.

Всяка друга европейска нация е изиграла трите си домакинства пред повече фенове от тези в Пловдив. Дори и играещият на неутрален терен тим на Украйна е събрал общо 20 390 души в домакинствата си.

Като абсолютен брой фенове лидер е Англия с 243 873, следват Франция и Германия, а престижното четвърто място заема Унгария със 164 942 души за три мача или средно по 54 981 на мача.

Снимка: Getty images

България обаче е на абсолютното дъно що се отнася до запълнен капацитет на стадиона. Тази цифра за родния тим е 11.4% от местата на "Христо Ботев".

По този показател зад нас са само Беларус и Израел, които изключихме от статистика.

До и игралият пред общо 1615 фена тим на Андора е запълнил на 15.8% капацитета на своя стадион.

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В това отношение отличници са в Северна Ирландия с 98.5% от капацитета на "Уиндзор Парк" със средна посещаемост от 18 149 места.

Още 13 отбора са регистрирали над 90% посещаемост, като сред тях е и нашият съперник Люксембург, който завърши зад нас на последното място в групата, но това очевидно не е попречило на средната посещаемост от 8707 фена.

Снимка: БТА

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