"Найк" с още една победа над "Адидас", ще доставя топките за евротурнирите
Сделката влиза в сила от сезон 2027/2028
Един спортен гигант сменя друг като официален доставчик на топките за европейските клубни турнири от следващия сезон. "Найк" сменя "Адидас" в тази роля за международните клубни двубои под егидата на УЕФА, като това е още една значима победа за американците над германските им колеги, след като те ги замениха и като компанията, която ще се грижи за екипировката на националния отбор на Германия.
Шампионска лига
"Адидас" осигуряваше мачовите топки в евротурнирите от 2001 година насам, но от сезон 2027/2028 в Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите ще се играе с "Найк".
Договорът между двете страни е за срок от четири години - до 2031-а, а по непотвърдена информация УЕФА ще получава по $45 милиона годишно.
През 2024-а "Найк" изгуби статута си на официален доставчик на топки на Копа Америка, след като южноамериканците предпочетоха "Пума", а през миналата година германците нанесоха още един удар в тази сфера, след като станаха и официален доставчик на Премиър лийг - територия, която бе изцяло за американския гигант от сезон 2000/2001 насам.
"Найк" продължава да има ключови партньорства в световния футобл, спонсорирайки играчи като Кристиано Роналдо, Ерлинг Холанд и Винисиус Жуниор, също както и клубове като Барселона и Пари Сен Жермен, а и не на последно място - националните отбори на Бразилия и Англия.