Но се оказва, че дори само в рамките на тази седмица, още един мач от европейските клубни има подобна съдба.
Рома получи само 1500 билета за своите фенове преди гостуването на ПСЖ тази вечер в Париж.
А според правилата на УЕФА се полагаха 2376 пропуска - това са 5% от капацитета на "Парк де Пренс".
Но комбинацията от условно наказание за римския клуб, който бе "висящ" след гостуването на Манчестър Юнайтед през октомври, както и предписанието на парижката префектура, че мачът е "високорисков", доведоха до решението за намаляване на квотата за италиански фенове с близо 40 процента.
Спортът е повече от резултат
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В Италия това не се прие особено добре, но забраната бе наложена и официализирана от УЕФА, като в понеделник парижкият клуб уведоми този от Рим, че промяна няма да има.