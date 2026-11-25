Рома получи далеч по-малко от полагащите се билети за свои привърженици в Париж

225 Снимка: Getty Images

Ситуацията с орязаната квота от билети за фенове на Левски, които да подкрепят отбора утре в Марсилия, продължава да е тема не само за "сините" привърженици у нас.

Но се оказва, че дори само в рамките на тази седмица, още един мач от европейските клубни има подобна съдба.

Рома получи само 1500 билета за своите фенове преди гостуването на ПСЖ тази вечер в Париж.

А според правилата на УЕФА се полагаха 2376 пропуска - това са 5% от капацитета на "Парк де Пренс".

Но комбинацията от условно наказание за римския клуб, който бе "висящ" след гостуването на Манчестър Юнайтед през октомври, както и предписанието на парижката префектура, че мачът е "високорисков", доведоха до решението за намаляване на квотата за италиански фенове с близо 40 процента.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В Италия това не се прие особено добре, но забраната бе наложена и официализирана от УЕФА, като в понеделник парижкият клуб уведоми този от Рим, че промяна няма да има.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.