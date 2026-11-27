2318 Снимка: Levski.bg

"Сини" фенове са гневни на ръководството на Левски за - според тях, недостатъчно активни действия след ужасите на "Велодром" преди и по време на мача срещу Марсилия в четвъртък. Публикацията в социалните мрежи с позицията на клуба, която се появи след полунощ в петък сутринта, е залята с коментари от фенове. Повечето - изцяло негативни, укоряващи и направо обидни към шефовете.

Ето само някои, но даващи представа за общия тон:

"Вие сте срам за Левски" - Адриан Николаев.

"Вие сериозно ли? Вземете да изтриете този пост и се извинете публично за неадекватността спрямо феновете" - Симеон Мони Сапунджиев.

"Да не ходим на мачове, щом не ви пука за нас?" - Георги Машев.

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"Провалихте се тотално!" - Борислав Бончев.

"ПФК Левски, къде сте, по дяволите, когато бият левскари на стадиона? Когато искате пълни трибуни, знаете как да се обърнете към всеки от нас. Сега имайте топките да погледнете пострадалите в очите и да им кажете как ще ги защитите.

За всяка продадена карта благодарите на "синьото семейство". Днес част от това семейство е пострадала. Какво правите за тези хора?

Свързахте ли се с тях? Поискахте ли да се запазят записите от камерите? Кой от ръководството ще застане пред феновете с името си и ще каже какво е свършил? Спестете ни дежурното "осъждаме насилието". Всеки може да го напише. От вас чакаме отговор кой е вдигнал ръка на феновете и как ще му бъде потърсена отговорност!" - Дани Маринов.

"Изключително неадекватна позиция" - Александър Кънчев.

"Вие нямате никаква връзка с реалността" - Филип Джалов.

"Какви осъждания, кви 5 лева? Ние феновете заделяме време, средства и то не малко, отпуски, защото работим нон стоп, даваме парите си за вас, а вие накрая с едни осъждания излизате. Не знам как не ви е срам, че позволихте мача да беше започвал. Разочаровани сме е меко казано за вас, което можем да кажем. Кажете как са хората, които са пострадали. Това е най-важното." - Антонио Стилиянов.

"Ръгат с ножове и мачете жени и деца на стадиона, а вие излизате с някаква смешна декларация. Остана ли някой адекватен в клуба?" - Петър Георгиев.

"След дъжд - качулка. Защо отборът изобщо излезе на терена?" - Полина Лазарова.

"Хайде да ви видим сега, 11 директора сте и какво? Защо допуснахте отборът да излезе да играе и защо не взехте адекватно решение? Иначе благодарите на публиката а ние на вас кога ще благодарим? Картинката засега изглежда, че ние правим всичко за любимия си отбор, а вие всичко правите за да печелите от нас. Просто не трябваше този мач да се играе дори с наложените санкции от УЕФА. Е ние щяхме да си ги платим, знаете! Това ръководство е изцяло финансово за мен. Сега се наспете хубаво, а битите и наръганите с ножове да се оправят нали. САМО ЛЕВСКИ!" - Тина Трайкова.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.