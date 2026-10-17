4772 Снимка: Levski.bg

Нидерландският НЕК Ниймеген официално се обърна към УЕФА след двубоя срещу Левски в турнира Лига Европа.

Причината е разпределението на билетите за "сините" фенове за мача или по-точни тези пропуски от "първа категория".

Това са по 200 билета на мача, които всеки домакин предоставя на своя гост и обикновено разпределението им е за партньори на клуба, спонсори и семейства на футболистите.

В Ниймеген обаче в тази секция присъстваха предимно фенове на Левски, които не спряха да подкрепят бурно отбора си наравно със същинската част на агитката, която се намираше в отредения сектор за гости.

Това сериозно озадачи домакините, които явно са очаквали в секцията "първа категория" да има предимно роднини на играчите.

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Именно заради това НЕК се обърна към УЕФА и алармира за разпределението на тези билети. Припомняме, че подобни казуси имаше и при гостуванията на Левски в Баня Лука и Крайова, където имаше сериозни проблеми между феновете "първа категория" и намиращите се край тях домакини.

Ето и какво написа НЕК: