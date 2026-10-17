НЕК се обърна към УЕФА заради феновете на "Левски"
Нидерландците са изненадани от тяхното присъствие в домакинския сектор
Нидерландският НЕК Ниймеген официално се обърна към УЕФА след двубоя срещу Левски в турнира Лига Европа.
"Левски"
Причината е разпределението на билетите за "сините" фенове за мача или по-точни тези пропуски от "първа категория".
Това са по 200 билета на мача, които всеки домакин предоставя на своя гост и обикновено разпределението им е за партньори на клуба, спонсори и семейства на футболистите.
В Ниймеген обаче в тази секция присъстваха предимно фенове на Левски, които не спряха да подкрепят бурно отбора си наравно със същинската част на агитката, която се намираше в отредения сектор за гости.
Това сериозно озадачи домакините, които явно са очаквали в секцията "първа категория" да има предимно роднини на играчите.
Именно заради това НЕК се обърна към УЕФА и алармира за разпределението на тези билети. Припомняме, че подобни казуси имаше и при гостуванията на Левски в Баня Лука и Крайова, където имаше сериозни проблеми между феновете "първа категория" и намиращите се край тях домакини.
Ето и какво написа НЕК:
"В четвъртък вечер НЕК прие Левски София във втория кръг на Лига Европа (1:1). По време на мача и след неговия край клубът получи множество въпроси относно продажбата на билети на привърженици на Левски за местата в редовните трибуни. НЕК би искал да обясни как се стигна до тази ситуация.
Съгласно правилата на УЕФА всеки клуб е задължен да предостави на гостуващия отбор 200 билета от първа категория. Тези билети са предназначени за партньори на клуба, например бизнес партньори, поканени гости и членове на семействата на футболистите и треньорския щаб.
НЕК също използва тези билети за същите групи хора при гостуванията си в европейските турнири. Затова бяхме изненадани, предвид информацията, която бяхме получили по време на подготовката за мача, да установим, че Левски София е предоставил или продал тези билети на своите привърженици по различен начин.
Като домакин сме длъжни да предоставим на гостуващия клуб минималния задължителен брой билети. Нямаме пряко влияние върху начина, по който гостуващият клуб впоследствие ги разпределя.
Разбира се, след мача ситуацията беше включена в обсъждането и оценката на двубоя с УЕФА".
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