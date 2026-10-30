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Десният защитник Ашраф Хакими изигра основна роля за победата на Пари Сен Жермен с 5:1 като гост на Льо Авър в двубой от деветия кръг на френската Лига 1.

Мароканският бранител вкара хеттрик и добави две асистенции, като така бе с ключово значение за шестата поредна победа на парижани в местния шампионат.

Домакините от Льо Авър бяха тези, които първи стигнаха до гол. Това стана в 18-ата минута, когато точен бе Джош Маджа.

В 26-ата минута шампионите изравниха чрез Мика Годс, който бе точен след асистенция на Хакими. Две минути по-късно бившият играч на Реал Мадрид и Интер Милано влезе и в ролята на голмайстор, за да даде преднина на гостите.

В 55-ата минтуа Хакими покачи на 3:1, а седем по-късно асистира на Сени Маюлу за 4:1. Крайното 5:1 Хакими оформи в 69-ата минута, като така записа и първия хеттрик в кариерата си.

В другия мач от кръга, игран по същото време, Ница се наложи с 5:2 като домакин срещу Рен. Ели Уахи бе героят за Ница с три гола и асистенция, като първите му две попадения паднаха от дузпи. Джонатан Клаус и Мохамед Амура вкараха другите два гола за Ница, докато за Рен точни бяха Себастиан Шимански и Булайе Диа, който вкара от дузпа.

В класирането води ПСЖ с 20 точки, пред Рен с 16.

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