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Луис Енрике и Пари Сен Жермен гостуват на Манчестър Сити тази вечер в мач, който трябва да бъде кулминацията на програмата в Шампионска лига за днес. Парижани са шампионите на турнира от последните две издания, а пък "гражданите", които вдигнаха трофея през 2023-а, са разкъсвани от проблеми извън терена.

Шампионска лига

Английският клуб бе признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения, свързани с финансови злоупотреби, а очакванията, както и призивите на футболната общественост, са свързани с отнемане на всички трофеи за периода на прегрешенията.

Но Луис Енрике изрази мнение, че се надява да не се стига до такъв краен развой, защото Манчестър Сити е заслужил отличията с представянето си на терена.

"Надявам се всичко да се развие добре за Ман Сити, защото мисля, че това, което сториха на терена през последните няколко години, беше невероятно и със сигурност заслужаваха да спечелят всички трофеи, които спечелиха. Трофеите, които печелиш на терена, остават на терена. Те ги заслужаваха и се надявам да избегнат наказанието. Сега трябва да изчакаме и да видим какво ще решат компетентните органи или какво ще каже съдът", каза той по актуалния казус.

"Ще играем както винаги, ще атакуваме през цялото време. Очевидно има някои малки детайли, когато играеш срещу отбор като Манчестър Сити, но нашата нагласа винаги е еднаква. Ще опитаме да атакуваме през цялото време, както те правят. Преди гледах Манчестър Сити на Пеп. Винаги ги гледам като техен привърженик. Харесвам да гледам отборите на Енцо Мареска. Те играят много открит и атакуващ футбол", добави испанецът относно днешния съперник.

"Нещата, които ще кажа на Пеп, ще ги кажа лично", завърши той, запитан какво би казал на бившия си съотборник и бивш мениджър на Сити Пеп Гуардиола, който ще бъде на трибуните на "Етихад" довечера.

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