Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Интер Маями постигна втора поредна победа в Мейджър Лийг Сокър, този път срещу Ню Йорк Сити - с 2:0.

Меси и Суарес се забавляваха, а Маями си припомни какво е победа
Виж още Меси и Суарес се забавляваха, а Маями си припомни какво е победа

А неостаряващите Лионел Меси и Луис Суарес пак бяха в главните роли за клуба от Флорида, макар и не с голове. Ветераните направиха асистенциите за двата гола на своя клуб, който вече е втори в класирането на Източната конференция на МЛС с общо 14 победи в 29 мача досега.

И двата гола бяха дело на футболисти, родени в Аржентина - първо Суарес подаде на Херман Бертераме, който вкара за 1:0 в 20-ата минута, в продължението на първото полувреме Меси намери "бодигарда си" Родриго де Пол, който удвои.

Бертераме може да е роден в Аржентина, но от 2024-а насам е национал на Мексико, след като дълго време игра в местното първенство, а тази година премина в Маями.

В добавеното време на втората част Николас Меркау пропусна дузпа за гостите от Ню Йорк.

Меси има 23 гола и 12 асистенции в 26 мача този сезон, а Суарес е с 15 гола и 5 завършващи подавания в 25 двубоя.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126211
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4923
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4106
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3245
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1134
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467