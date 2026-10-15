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Интер Маями постигна втора поредна победа в Мейджър Лийг Сокър, този път срещу Ню Йорк Сити - с 2:0.

А неостаряващите Лионел Меси и Луис Суарес пак бяха в главните роли за клуба от Флорида, макар и не с голове. Ветераните направиха асистенциите за двата гола на своя клуб, който вече е втори в класирането на Източната конференция на МЛС с общо 14 победи в 29 мача досега.

И двата гола бяха дело на футболисти, родени в Аржентина - първо Суарес подаде на Херман Бертераме, който вкара за 1:0 в 20-ата минута, в продължението на първото полувреме Меси намери "бодигарда си" Родриго де Пол, който удвои.

Бертераме може да е роден в Аржентина, но от 2024-а насам е национал на Мексико, след като дълго време игра в местното първенство, а тази година премина в Маями.

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В добавеното време на втората част Николас Меркау пропусна дузпа за гостите от Ню Йорк.

Меси има 23 гола и 12 асистенции в 26 мача този сезон, а Суарес е с 15 гола и 5 завършващи подавания в 25 двубоя.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.