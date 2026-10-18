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Лионел Меси вкара два красиви гола в рамките на четири минути през второто полувреме, за да може неговият Интер Маями да победи Атланта Юнайтед като гост с 3:1 в американската МЛС>

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След гол на мексиканския нападател Герман Бертраме за тима от Флорида, Меси се развихри с попадения в 56-ата и 60-ата минута след индиивдуални пробиви.

В края на мача Атланта върна едно попадение след точно изпълнена дузпа на Фафа Пико.

Меси вече има 25 попадения в МЛС и шест преднина е на върха в голмайсторската класация. Освен това е с 15 асистенции.

С този успех ИНтер Маями запази второто място в класирането на Източната конференция с актив от 55, като изостава с 12 на лидера Нешвил. До края на редовния сезон остават четири крга.

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