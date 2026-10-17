Неудържимите каталунци сломиха пореден опонент с голеада
Атакуващата мощ на Барса изглежда няма спиране
Барселона отвя пореден опонент, този път това бе Бетис, който падна от каталунците с 2:5 у дома.
Атакуващата мощ на Барселона изглежда просто няма спиране, а поредният клуб из Испания и не само, който се убеди в това е точно Бетис.
"Зелените" от Севиля изиграха силен мач и в доста моменти успяха да затруднят своя опонент, но просто защитата им рухна пред невероятното нападение.
Пет гола от пет различни играчи, но и един червен картон, който до голяма степен улесни каузата на Барса.
А от началото на сезона каталунците са повече от впечатляващи. От старта на кампанията те имат 9 мача в Ла Лига и още два в Шампионска лига, като в тях головата им разлика е 48:9.
Днес Бетис изигра много силно полувреме и макар Ламин Ямил да откри рано, севилци изравниха чрез Гомес. Родри отново изведе Барса напред в 41-ата минута, но Бетис изравни.
Тук дойде първото ключово решение на рефера, който прегледа ситуацията на ВАР и отмени гола заради игра с ръка в хода на атаката.
През втората част Барса поведе с 3:1, а малко след това нещата за Бетис се върна в мача с гол за 2:3, но нещата станаха безнадеждни, когато Рикардо де Бургос бе изгонен заради удар срещу Ламин Ямал.
С човек по-малко Бетис просто нямаше как да се противопостави и Барселона успя да вкара нови два гола във вратата на домакините.
Така с перфектният си актив каталунците съвсем логично са лидер в първенството с 27 точки, пет пред Атлетико, който от днес е втори в таблицата.
"Дюшекчиите" на Чоло Симеоне взеха гостуването си на Еспаньол с 1:0 и еднолично се настаниха на втората позиция.
Трети е Бетис с 19 точки, а четвърти Реал (Мадрид) с 18 и мач по-малко.