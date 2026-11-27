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Локомотив (София) и Славия направиха нулево равенство в първия мач от шестнадесетия кръг на родното първенство. Срещата в квартал "Надежда", която бе съпътствана от ужасяващо време и гъста мъгла, която доведе до прекъсването ѝ през второто полувреме, не предложи кой знае какви ситуации и 0:0 е напълно закономерен резултат.

За гостите от "Овча купел" това е равенство №10 в шампионата от началото на сзона, като те са осми в класирането с 16 точки, а Локомотив остава на дъното с 10 и 7 равенства също в 16 двубоя.

Единственият гол, макар и нередовен, бе на сметката на домакините - в петата минута Адил Тауи реалзиира с помощта на рикошет, след като навлезе на скорост от дясното крило и шутира от 12-13 метра. Радостта му обаче не трая дълго, защото проверка с ВАР показа, че е имало засада момент по-рано.

До почивката Славия имаше добри шансове чрез Йоан Борносузов и Райън Бидунга, а пък Локо искаше дузпа за игра с ръка, но такава не бе отсъдена.

В началото на второто полувреме играта бе спряна заради гъстата мъгла, а след подновяването головете останаха все така липсващи.

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