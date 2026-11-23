Шестима футболисти са аут от сметките на Томас Райс поради травми

487 Снимка: БТА

Треньорът на Трабзонспор Томас Райс, който започна сезона начело на Лудогорец, призна, че за него е проблем големият брой контузени футболисти в отбора, което започва да дава отражение.

"Преминаваме през натоварен период от мачове всеки три дни.

Имаме и много контузени играчи. Разбира се, чакаме с нетърпение да се върнат, но нито един от тях няма да е на линия за мача с ЦСКА", каза германският специалист.

Турският отбор с Мохамед Салах в редиците си гостува на новия стадион "Българска армия" в четвъртък (26 ноември) от 22:00 часа в мач от Лига на конференциите.

В момента има шестима основни играчи на Трабзонспор, които са извън игра - нападателят от Гвинея-Бисау Джу Франкулино, украинските национали Руслан Малиновски и Арсений Батахов, френският халф Тим Жабол-Фонкарели, както и турските национали Арал Шимшир и Окай Йокушлу.

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Съперникът на "армейците" обаче продължава да се представя силно и е втори в първенството на Турция, а в Лига на конференциите също показва добро ниво с две победи в три мача до момента.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.