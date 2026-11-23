"Преминаваме през натоварен период от мачове всеки три дни.
Имаме и много контузени играчи. Разбира се, чакаме с нетърпение да се върнат, но нито един от тях няма да е на линия за мача с ЦСКА", каза германският специалист.
Турският отбор с Мохамед Салах в редиците си гостува на новия стадион "Българска армия" в четвъртък (26 ноември) от 22:00 часа в мач от Лига на конференциите.
В момента има шестима основни играчи на Трабзонспор, които са извън игра - нападателят от Гвинея-Бисау Джу Франкулино, украинските национали Руслан Малиновски и Арсений Батахов, френският халф Тим Жабол-Фонкарели, както и турските национали Арал Шимшир и Окай Йокушлу.
Спортът е повече от резултат
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Съперникът на "армейците" обаче продължава да се представя силно и е втори в първенството на Турция, а в Лига на конференциите също показва добро ниво с две победи в три мача до момента.