Група привърженици на норвежкия шампион Викинг (Ставангер) използваха отлично позната стратегия, съпътстваща големи европейски мачове. Феновете на домакините пуснаха заря непосредствено до хотела на днешния съперник на любимците им - Байерн (Мюнхен).
Баварците са отседнали в четиризвезден хотел в центъра на града, като около 1:15 часа след полунощ в стаите са започнали да се чуват гърмежи и почти веднага е станало ясно, че става дума за заря.
Шумотевицата е продължила около две минути, а "Билд" съобщава, че от германска страна не са търсили съдейството на полицията.
Интересен факт - в откриващия си мач за сезона в Шампионска лига баварците отново играха срещу съперник от Норвегия, побеждавайки у дома с 5:0 Бодьо/Глимт.
А Викинг пък отново имаше за опонент тим от Германия, гостувайки на Щутгарт, където допусна загуба с 1:3.
Спортът е повече от резултат
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Това е дебютно участие за норвежкия тим в същинската фаза на Шампионска лига. Досега в клубната история имаше едва едно достигане до групите на европейските турнири, през сезон 2005/2006, когато в турнира за Купата на УЕФА Викинг бе в група заедно с родния ЦСКА и отпадна.