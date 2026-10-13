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Разследване на вестник "Таймс" разкрива, че Международната футболна централа (ФИФА) не е обявила официално пълния размер на възнагражденията, изплатени на нейния президент Джани Инфантино. Според публикуваните данни недекларираната сума възлиза на приблизително 1,5 млн евро.

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След като вече беше подложен на сериозни критики заради неосъществения проект за продажба на част от правата за Световното първенство на частни инвестиционни фондове, Инфантино отново попадна в центъра на финансов скандал. Според информацията световната футболна федерация не е оповестила публично всички получени от него средства през 2024 година.

За този период ФИФА официално отчете заплата от 4,3 млн швейцарски франка (около 4,6 млн евро) за своя ръководител. В годишния финансов доклад обаче не са отразени приходи, постъпили от дружеството "ФВК2026 Ю Ес Инк.", което е пряко ангажирано с организацията на световните финали. От тази компания италиано-швейцарецът е взел 1,5 млн евро, въпреки че установените правила и уставът на ФИФА изискват пълна публичност относно индивидуалните възнаграждения на президента.

Цитирайки множество източници, "Таймс" съобщава, че 56-годишният Инфантино е използвал въпросните авоари, за да покрива разходите около ползването на крайбрежната си вила в един от най-луксозните райони на Маями Бийч. Разследването добавя също, че се очаква той да прибере сходни или още по-високи бонуси и през 2025 и 2026 година.

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