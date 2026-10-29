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Манчестър Юнайтед ще се оправя без чист централен нападател поне до януари, след като получи новината, че Бенямин Шешко няма как да поднови тренировки преди средата на първия месец от 2027 г.

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Словенецът се контузи по време на мача от Купата на лигата на 16 септември срещу Брайтън (2:3), а след това информациите бяха, че травмата не е сложна и завръщането е въпрос на дни.

Но мина месец и половина, Шешко не тренира, а сега идва вестта, че след последните прегледи, отсъствието ще е още по-дълго.

За 14 месеца след трансфера му от РБ Лайпциг, 23-годишният нападател е изиграл едва 38 мача във всички турнири, но все пак вкара в тях 14 гола. При това - немалко от резервната скамейка.

А сега, в труден момент за "червените дяволи", които са без победа от 9 двубоя, единственият номинален централен нападател в състава ще липсва.

Юнайтед плати за него 80 милиона евро през лятото на 2025-а.

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