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Интер Маями на Лионел Меси завърши наравно 2:2 срещу Синсинати в двубой от МЛС, като този път аржентинецът не успя да се разпише.

Резултатът бе открит в 61-вата минута. Родриго де Пол напредна в центъра и подаде към Каземиро, който от движение намери Луис Суарес, а уругвайският ветеран прати топката в горния ъгъл с фалцов удар.

Синсинати обаче отговори бързо и стигна до пълен обрат. Първо в 80-ата минута французинът Кенджи Мбома Дем изравни с красив самостоятелен пробив и техничен изстрел, а шест минути по-късно защитникът Самюел Гиди изведе гостите напред с прецизен удар с левия крак, който остави безпомощен вратаря Дейн Клер.

Домакините от Интер Маями спасиха точката в края благодарение на резервата Рикелме Филипи. Де Пол намери младия бразилски нападател, който с удар от ъгъла на наказателното поле оформи крайното 2:2. В последните секунди и двата тима пропуснаха шансове за победа чрез Суарес и Евандер.

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Резултатът е крачка назад за Интер Маями в борбата за второто място в Източната конференция, като тимът вече изостава на две точки от Ню Ингланд Революшън преди директния им сблъсък в неделя. За Синсинати спечелената точка може да се окаже ключова в битката за директно класиране в плейофите два кръга преди края на редовния сезон.

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