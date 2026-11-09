Нова селекционерска рокада: БФС прати Тодор Янчев от младежкия в юношеския национален тим
Това се случва докато селекционерът на юношите води мъжете
Тодор Янчев ще бъде национален селекционер на юношеския ни отбор до 19 години за предстоящите европейски квалификации.
Новината бе очаквана, а днес БФС я официализира след обявяването на състава на юношите за предстоящите европейски квалификации.
В тях родният тим ще се изправи срещу Гибралтар, Латвия и Молдова, а за този етап от квалификациите начело на отбора ще е именно Тодор Янчев.
Той е национален селекционер на младежите до 21 години, но предвид факта, че селекционерът на юношите - Атанас Рибарски, всъщност води временно мъжкия тим, то се наложи да се прави временната рокада с Янчев.
Преди старта на квалификациите той заяви:
"Наистина времето е кратко. С голяма част от играчите се запознах чрез видеоматериали, присъствах и на техни мачове. За мен ще бъде добро предизвикателство да се опознаем в движение. Още повече че след половин година някои от тези момчета ще имат възможност да станат част от младежкия национален отбор.
Времето е малко, затова до голяма степен ще се придържам към тактическите изисквания, с които футболистите са свикнали до момента. Утре (вторник) ще проведем тренировка, в която ще наблегнем на тактическите детайли, за да бъдат наясно момчетата и с моите изисквания. Нагласата ни е да завършим на първо място в групата. Вярвам, че това е напълно постижима цел, и се надявам да успеем да я изпълним.