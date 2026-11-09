Това се случва докато селекционерът на юношите води мъжете

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Тодор Янчев ще бъде национален селекционер на юношеския ни отбор до 19 години за предстоящите европейски квалификации.

Новината бе очаквана, а днес БФС я официализира след обявяването на състава на юношите за предстоящите европейски квалификации.

В тях родният тим ще се изправи срещу Гибралтар, Латвия и Молдова, а за този етап от квалификациите начело на отбора ще е именно Тодор Янчев.

Той е национален селекционер на младежите до 21 години, но предвид факта, че селекционерът на юношите - Атанас Рибарски, всъщност води временно мъжкия тим, то се наложи да се прави временната рокада с Янчев.

Преди старта на квалификациите той заяви:

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"Наистина времето е кратко. С голяма част от играчите се запознах чрез видеоматериали, присъствах и на техни мачове. За мен ще бъде добро предизвикателство да се опознаем в движение. Още повече че след половин година някои от тези момчета ще имат възможност да станат част от младежкия национален отбор. Времето е малко, затова до голяма степен ще се придържам към тактическите изисквания, с които футболистите са свикнали до момента. Утре (вторник) ще проведем тренировка, в която ще наблегнем на тактическите детайли, за да бъдат наясно момчетата и с моите изисквания. Нагласата ни е да завършим на първо място в групата. Вярвам, че това е напълно постижима цел, и се надявам да успеем да я изпълним.

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