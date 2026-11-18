Нико Пас, Хулиан Алварес и Франко Мастантуоно блестят с по два гола за "албиселесте"

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След като загуби срещу историческия си съперник Уругвай в първия мач след ерата "Лионел Меси", Аржентина отговори по впечатляващ начин, постигайки убедителна победа със 7:0 над Коста Рика в Кордоба.

С красиви голове и вдъхновена игра световният вицешампион не остави шанс на съперника, като водеше с 4:0 още до почивката.

През първата част блеснаха звездите на двама от атакуващите играчи - Нико Пас и Хулиан Алварес, които вкараха по два пъти.

Още в десетата минута Пас засече перфектно подаване с пета от Енцо Фернандес и с прецизен удар с левия крак прати топката в горния ъгъл.

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Алварес удвои преднината на своя отбор малко след изтичането на първия половин час игра. Агустин Гиай получи твърде много пространство по десния фланг и той направи асистенция за нападателя на Атлетико Мадрид.

Аржентина продължи да доминира - само минута по-късно Джанлука Престиани разтресе гредата, а след това Нико Пас направи впечатляващ индивидуален пробив, преодолявайки трима защитници в червени екипи, преди да прати топката под напречната греда за 3:0. Възпитаниците на Лионел Скалони не спряха дотук. Алварес се разписа за втори път, след като надигра Хуан Варгас в наказателното поле и с мощен удар от малък ъгъл направи резултата 4:0.

Франко Мастантуоно бе един от тримата играчи, появили се в игра за Аржентина на полувремето. Тийнейджърът отбеляза петия гол само три минути след подновяването на играта, засичайки прецизен извеждащ пас от Максимо Перо

10 минути преди края Алексис Мак Алистър се възползва от неточен пас на Коста Рика, разигра двойно подаване с Мастантуоно и преодоля Патрик Секейра за шести гол. След това Мастантуоно вкара втория си гол в мача - третият играч на Аржентина, постигнал това в двубоя. Направи го след комбинира с Джулиано Симеоне.

Така "албиселесте" вече нямат загуба в осем поредни срещи срещу Коста Рика, докато за костариканците това поражение означава, че са спечелили едва три от последните си 18 мача.

В други контроли от деня:

Япония - Парагвай 1:2

Катар - Южна Корея 0:1

Саудитска Арабия - Узбекистан 1:2

Русия - Венецуела 2:0

Ирак - Иран 1:1

Чили - Колумбия 0:0

Еквадор - Боливия 2:0

Уругвай - Домениканска Република 5:0

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