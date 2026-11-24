Готвела се е продажбата на правата за Мондиала за 96 години напред в бъдещето

1122 Снимка: БТА

Скандалните разкрития около Джани Инфантино продължават, а поредната информация за противоречивите действия на президента на ФИФА идва от разкрития на британския "Тhe Guardian".

Водещото издание на Острова получи достъп до документи, според които Джани Инфантино и екипът му са били готови да продадат търговските права на Световното първенство и останалите турнири под егидата на ФИФА за ... 96 години.

Сумата също е умопомрачителна - 20 милиарда долара, а може би най-спорният момент е свързан с предвидената комисионна от сделката - 5% за Управителния съвет на новото дружество, чийто председател е именно Инфантино.

Освен това е бил разработен отлична бонусна система от гледна точка на членовете на този Управителен съвет, с който всяко увеличение на капитала на дружеството с милиард долара е могло да донесе бонус от 50 милиона долара.

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Планът е бил въпросните права да се продадат на американския инвестиционен фонд "Thrive Capital", след което да се създаде търговско дружество, управляващо правата на турнирите на ФИФА, в което централата да запази 51% от правата.

Именно тази продажба на правата на Световното първенство предизвика буря във футбола, защото много федерации се опасяват, че най-важният турнир във футбола ще бъде откъснат от корените си, за да се превърне в продукт, подчинен само и единствено на финансовата печалба.

И въпреки това към момента Джани Инфантино е фаворит да спечели изборите за президент и да започне своя трети мандат начело на федерацията.

Причината е, че той има подкрепата на Африка и Азия, а преди седмица и Южна Америка застана на негова страна, което оставя противопоставящите се европейски федерация в ролята на аутсайдер в тази битка.

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