Драмата на вечерта обаче бе в Копенхаген

2928 Снимка: Getty images

Португалия взе първата си победа след края на ерата Кристиано Роналдо и успя да спечели групата си в турнира Лига на нациите.

"Мореплавателите" спечелиха с 3:2 визитата си на Уелс, а любопитното е, че първата победа след ерата Роналдо бе донесена от човека, облякъл неговия №7.

След дълги години, в които с този номер бе асоцииран само и единствено Кристиано, днес за първи път той бе облечен от различен играч, макар и самата цифра да бе с различно изписване в чест на най-голямата легенда на местния футбол.

Свещеният за Португалия номер бе облечен от младия Карлос Форбс - състезател на белгийския Клуб Брюж, който не само вкара дебютен гол за родината, но го направи с номер 7 на гърба и донесе първата победа след оттеглянето на Кристиано.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Бруно Гимараеш откри резултата в Кардиф, но Уелс осъществи обрат до 40-ата минута, а това върна португалците до сходна ситуация с онази отпреди три дни, когато Дания ги разби.

Педро Нето обаче изравни до почивката, а 70-ата минута бе тази, в която новият №7 на Португалия донесе победата.

Снимка: Getty images

Победа, която затвърди първото място на "мореплавателите". То щеше да бъде сигурно и без тази победа, защото в другия мач Дания загуби с 2:3 от Норвегия макар да водеше с 2:0 в резултата след само 14 минути игра.

Драмата в този мач бе пълна, защото Дания просто не трябваше да го губи и това изглеждаше сигурно при 2:0 след 14 минути и аванс от 2:1 до 83-ата минута.

Норвежците обаче обърнаха, а победният гол падна след дузпа в 97-ата минута.

Така в четвъртфиналите на турнира ще участват победителите в групите Франция, Германия, Англия и Португалия, както и техните подгласници Белгия, Нидерландия, Испания и Норвегия.

Ето и останалите резултати от днес:

Унгария - Северна Ирландия 1:1

Украйна - Грузия 1:0

Ирландия - Косово 3:0

Израел - Австрия 1:1

Босна - Румъния 2:1

Полша - Швеция 1:1

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.