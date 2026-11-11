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Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер е взел решение да приключи с футбола след края на сезона. 40-годишният ветеран се контузи през миналия уикенд, като стана ясно, че има частично разкъсване на сухожилието на десния крак, а травмата е изиграла своята роля върху това да преосмисли бъдещето си, съобщава Sky Sports.

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Нойер се контузи след около 10 минути игра срещу Майнц 05, след като постави рекорд за най-възрастен футболист, играл за баварския гранд. На негово място като смяна влезе Йонас Урбиг, който се очаква и да бъде първи избор докато трае възстановяването на легендата.

След това от Байерн смятат да му дадат вот на доверие за остатъка от сезона, което не е изненада - Нойер е в клуба от 15 години след трансфера си от Шалке 04 през 2011-а.

Той е единственият вратар в историята на Бундеслигата, който има повече от 100 изиграни мача и е допуснал по-малко голове от бройката двубои, които е записал.

Нойер е 13-кратен шампион на Германия с мюнхенския гранд, триумфите му в Купата на страната са шест на брой, а също така има и две спечелени Шампионски лиги.

Очакванията са от следващия сезон Урбиг, който премина в Байерн през 2025-а, да стане избор №1.

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