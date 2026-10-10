1328 Снимка: АР/БТА

Баварското дерби в Бундеслигата роди изненадващ резултат- Байерн (Мюнхен) не победи Аугсбург като гост, завършвайки 2:2, а по този начин остава на второ място в класирането на шампионата, изоставайки на две точки от лидера Борусия (Дортмунд), който също сбърка снощи.

Мануел Нойер, легендарната фигура на вратата на Байерн и Германия, допусна най-бързия гол в над 60-годишната история на Бундеслигата, след като Робин Фелхауер откри за домакин Аугсбург в първата минута. Или по-точно - още в осмата секунда

По традиция хегемонът в местния футбол доминираше през целия двубой, но трябваше да минат повече от 50 минути, за да успеят гостите да изравнят. Исмаел Сайбари върна своите в играта с попадение за 1:1 в 55-ата минута, ала Родриго Рибейро бързо възстанови преднината на Аугсбург с гол в 64-ата, направил резултата 2:1.

Натаниел Браун донесе точката на шампионите, реализирайки 10 минути преди края. Хари Кейн може и да не вкара гол, ала отново бе на ниво, след като даде пасовете и за двете попадения на своя тим.

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Аугсбург е на пето място с 8 точки след пет кръга, докато Байерн е втори с 11 от 15 възможни, след като преди днешната грешка направи и 0:0 с Шалке 04 още във втория си мач.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.